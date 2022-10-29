شؤون فلسطينية

مع قرب انطلاق أسبوع الريادة.. حضور لافت للجامعات في التنظيم والاستضافة

مع قرب انطلاق أسبوع الريادة.. حضور لافت للجامعات في التنظيم والاستضافة
رام الله - دنيا الوطن
بقي 15 يوما على انطلاق فعاليات أسبوع الريادة العالمي في فلسطين 2022، والتي ستقام ما بين 13-20 من الشهر القادم، بمبادرة من وتحت إشراف شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية"، وبالشراكة مع 150 شريكا حتى الآن من القطاع العام، والخاص، والأهلي.

وتجرى فعاليات الأسبوع، برعاية رئيسية من مجموعة بنك فلسطين، إضافة إلى رعاية فضية من صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP)، ومشروع "سبارك-Spark"، وشركة”Triple R for trading and marketing" ، وبرعاية إعلامية من تلفزيون فلسطين، وموقع الاقتصادي، وقناة "رؤيا"، وإذاعة "نساء أف أم"، وبرعاية تقنية من "الشركة المتطورة لتكنولوجيا الأعمال ATB"، وشركة "Cell Avenue"، وبدعم من وزارة الريادة والتمكين، والمجلس الأعلى للإبداع والتميز.

وتقرر حتى اللحظة تنظيم أكثر من 60 فعالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار الأسبوع، الذي تشارك في إقامة فعالياته واستضافتها تسع جامعات، عدا عدد كبير من المؤسسات الأهلية والخاصة.

وستتمحور الفعاليات حول المواضيع الأساسية التي سيتم التطرق إليها في الاسبوع وهي: التعليم، والنظام البيئي، والسياسات (القطاع العام)، علما أن الهدف من الفعاليات يتمثل في تحقيق الترابط ما بين الشركات والمؤسسات الناشئة، والأشخاص ذوي الأفكار الريادية، وبالنتيجة إيجاد فرص عمل تتناسب مع احتياجات الجميع.

وستتناول فعاليات الأسبوع مسائل شتى، مثل التعريف بالتجارة الإلكترونية وكيفية تفاعل الزبون معها والتسويق الإلكتروني، إلى غير ذلك.

كما سيتم التطرق إلى قصص نجاح لشركات ناشئة، وإثارة نقاش مع الجمهور حولها،

وأكد مدير عام شركة "نمو فلسطين للحلول التطويرية" صلاح العملة، أن الأسبوع يركز أيضا على الشق العلمي، مع التركيز على سوق العمل ومتطلباته.

ورأى العملة، أن مساهمة الأسبوع في جمع جامعات وكليات فلسطينية متنوعة، سينعكس إيجابا في إبراز جوانب عديدة تتصل بقطاع الريادة، وتشجيع مزيد من الشباب خاصة الخريجين على الانخراط فيه.

وأشار إلى أنه من ضمن الفعاليات التي ستستضيفها الجامعات، تلك التي ستنظمها جامعة النجاح بنابلس، بعنوان "Green Entrepreneurship Workshop"، وستتمحور حول التصميم الاقتصادي البنائي والأعمال المستدامة، بينما ستنظم جامعة بيرزيت في حرمها في بلدة بيرزيت شمال رام الله، نشاطا تفاعليا مع الطلبة لبناء الوعي العام عن القطاع العمالي و كيف تبدأ القصص الناجحة.

كما أشار إلى فعالية بعنوان "Andersen in Palestine"، والتي ستصف المعلومات القانونية اللازمة للرياديين في بداية مشاريعهم.

يذكر أن الأسبوع سيشهد مشاركة شركات تكنولوجية كبيرة، ستركز على ربط الشق التكنولوجي بالشق الاقتصادي، عبر أكثر من 60 فعالية تقرر تنظيمها ضمن الأسبوع حتى اللحظة.

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