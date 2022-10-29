نتنياهو يقرر التقليل من ظهوره الإعلامي قبل الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنقرر زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، عدم الخروج في مقابلات إعلامية قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة مطلع نوفمبر المقبل.وكشفت (القناة 12) مساء أمس الجمعة، أن نتنياهو يحاول أن يكون حذرا في الأيام الأخيرة قبل الانتخابات، وقرر أن يقلل المقابلات في وسائل الإعلام تحسبا من أن يرتكب خطأ يؤثر على شعبيته.يشار إلى الانتخابات الإسرائيلية بقي عليها ثلاثة أيام وفي هذه الأثناء لا تدل توقعات الاستطلاعات على فوز مؤكد لمعسكر على آخر بحصوله على 61 مقعدا أو أكثر.