دولي

لبيد: الانتخابات المقبلة مصيرية لمستقبل إسرائيل

لبيد: الانتخابات المقبلة مصيرية لمستقبل إسرائيل
لبيد
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، رئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد: "إن الانتخابات المقبلة مصيرية من أجل مستقبل بلدنا ومستقبل أطفالنا".

جاءت تصريحات لبيد خلال زيارته لمدينة هرتسليا أمس الجمعة، حيث عقد لقاء مع ناخبي حزبه مع قرب الانتخابات الإسرائيلية مطلع الشهر المقبل.

وذكر موقع (والا) الإسرائيلي بأن لبيد لقي ترحيبا شديدًا وصافحه معظم نشطاء الحزب، وتلقى عناقًا والتقط صوراً مع من طلبوا ذلك.

وطالب لبيد من ناخبيه بأن يأخذوا جميع أصدقائهم وعائلاتهم يوم الثلاثاء، ويذهبوا للتصويت وأن يحددوا المستقبل.

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