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شؤون فلسطينية

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23-28 أكتوبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9972 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 10377 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 9774 مواطناً و111 أجنبياً، و41 من فلسطينيي الداخل، و157 من الأجانب الذين زاروا قطاع غزة مؤخرًا.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 10180 مواطناً، و137 أجنبياً، و56 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 4 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

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