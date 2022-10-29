‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

رام الله - دنيا الوطنأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمرCOP27 المعين، أن مصر مستعدة لاستضافة قادة العالم والمندوبين وأصحاب المصلحة المعنيين بالمناخ تحت شعار "معًا من أجل التنفيذ"، بعد مراجعة ميدانية للتحضير لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ بمصر.ومن المتوقع أن يكون مؤتمر COP27 ، الذي سينطلق في 6 نونبر/تشرين الثاني وسيستضيف قمة قادة العالم في 7 و 8 نونبر/تشرين الثاني، من بين أكبر التجمعات لأصحاب المصلحة في مجال المناخ التي استضافها مؤتمر COP27 مع تسجيل أكثر من 000 30 مندوباً.وفي حديثه عن الاستعدادات للمؤتمر، قال شكري: "إن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 على استعداد لاستضافة مجتمع المناخ العالمي في شرم الشيخ في نونبر/تشرين لثاني المقبل. بصفتنا رئاسة COP27 ، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة بيئة مواتية لمفاوضات ناجحة ونتائج طموحة وملموسة وذات مصداقية ".