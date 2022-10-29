عربي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري ورئيس مؤتمرCOP27 المعين، أن مصر مستعدة لاستضافة قادة العالم والمندوبين وأصحاب المصلحة المعنيين بالمناخ تحت شعار "معًا من أجل التنفيذ"، بعد مراجعة ميدانية للتحضير لمؤتمر COP27 في شرم الشيخ بمصر.

ومن المتوقع أن يكون مؤتمر COP27 ، الذي سينطلق في 6 نونبر/تشرين الثاني وسيستضيف قمة قادة العالم في 7 و 8 نونبر/تشرين الثاني، من بين أكبر التجمعات لأصحاب المصلحة في مجال المناخ التي استضافها مؤتمر COP27 مع تسجيل أكثر من 000 30 مندوباً.

وفي حديثه عن الاستعدادات للمؤتمر، قال شكري: "إن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 على استعداد لاستضافة مجتمع المناخ العالمي في شرم الشيخ في نونبر/تشرين لثاني المقبل. بصفتنا رئاسة COP27 ، فإننا نبذل قصارى جهدنا لتهيئة بيئة مواتية لمفاوضات ناجحة ونتائج طموحة وملموسة وذات مصداقية ".

أخبار ذات صلة

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها الموجودين في مصر

قبيل قمة الجزائر.. تواريخ القمم العربية وأبرز قراراتها عبر التاريخ

قبيل قمة الجزائر.. تواريخ القمم العربية وأبرز قراراتها عبر التاريخ

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

"التعاون الإسلامي" ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

&#34;العسومي&#34; يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

"العسومي" يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مع قرب انطلاق أسبوع الريادة.. حضور لافت للجامعات في التنظيم والاستضافة

مع قرب انطلاق أسبوع الريادة.. حضور لافت للجامعات في التنظيم والاستضافة

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

تفاصيل اجتماع المالكي مع نظيره الجزائري

تفاصيل اجتماع المالكي مع نظيره الجزائري

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين منتصف هذه الليلة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين منتصف هذه الليلة

فلسطينيات تعقد جلسة حول خطاب الكراهية في جامعة القدس المفتوحة

فلسطينيات تعقد جلسة حول خطاب الكراهية في جامعة القدس المفتوحة

السفير زكي: القضية الفلسطينية على طاولة اجتماع القمة العربية

السفير زكي: القضية الفلسطينية على طاولة اجتماع القمة العربية

مانويل مسلم: المقاومون يبثون فينا روح الأمان وحق العودة والتحرير

مانويل مسلم: المقاومون يبثون فينا روح الأمان وحق العودة والتحرير

شاهد: هروب جنود الاحتلال خلال مواجهات الخليل

شاهد: هروب جنود الاحتلال خلال مواجهات الخليل

منوعات

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: &#34;حبل الكذب قصير&#34;

سهير القيسي تردّ على اتهامات أصيل هميم: "حبل الكذب قصير"

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة &#34; فوق الخيال&#34; في موسم الرياض

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة " فوق الخيال" في موسم الرياض

بعد يومين على طرحها.. أغنية مايا دياب &#34;ديالي&#34; تتخطى 1700000 مشاهدة

بعد يومين على طرحها.. أغنية مايا دياب "ديالي" تتخطى 1700000 مشاهدة

شاهد.. هيفاء وهبي تتعثر في مطار الرياض

شاهد.. هيفاء وهبي تتعثر في مطار الرياض

أثناء حفلهما الليلة في الرياض.. هل سنشهد ديو يجمع إليسا بهيفاء وهبي؟

أثناء حفلهما الليلة في الرياض.. هل سنشهد ديو يجمع إليسا بهيفاء وهبي؟

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

عربي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

"التعاون الإسلامي" ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان