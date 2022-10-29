طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، معتدل نهارا، بارد ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف معتدل نهارا، بارد ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.