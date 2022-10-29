عاجل

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: قوات الجيش اعتقلت خلال الليل 4 فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية


شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، غائما جزئيا الى صاف، معتدل نهارا، بارد ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف معتدل نهارا، بارد ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

مبعوث صيني يدعو إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

مبعوث صيني يدعو إسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة الأسبوع الماضي

حصيلة وفيات وإصابات حوادث السير بغزة الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

حصيلة المتنقلين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

66 عاما على مجزرة كفر قاسم

66 عاما على مجزرة كفر قاسم

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأحد

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل السبت؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل السبت؟

تفاصيل اجتماع المالكي مع نظيره الجزائري

تفاصيل اجتماع المالكي مع نظيره الجزائري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت

تفاصيل اجتماع المالكي مع نظيره الجزائري

تفاصيل اجتماع المالكي مع نظيره الجزائري

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين منتصف هذه الليلة

بدء العمل بالتوقيت الشتوي في فلسطين منتصف هذه الليلة

فلسطينيات تعقد جلسة حول خطاب الكراهية في جامعة القدس المفتوحة

فلسطينيات تعقد جلسة حول خطاب الكراهية في جامعة القدس المفتوحة

السفير زكي: القضية الفلسطينية على طاولة اجتماع القمة العربية

السفير زكي: القضية الفلسطينية على طاولة اجتماع القمة العربية

مانويل مسلم: المقاومون يبثون فينا روح الأمان وحق العودة والتحرير

مانويل مسلم: المقاومون يبثون فينا روح الأمان وحق العودة والتحرير

شاهد: هروب جنود الاحتلال خلال مواجهات الخليل

شاهد: هروب جنود الاحتلال خلال مواجهات الخليل

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

منوعات

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بعد عقد قرانهما.. الكشف عن فارق العمر الكبير بين شيري عادل وطارق صبري

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة &#34; فوق الخيال&#34; في موسم الرياض

بالصور.. هيفا وهبي وإليسا تحييان حفلة " فوق الخيال" في موسم الرياض

بعد يومين على طرحها.. أغنية مايا دياب &#34;ديالي&#34; تتخطى 1700000 مشاهدة

بعد يومين على طرحها.. أغنية مايا دياب "ديالي" تتخطى 1700000 مشاهدة

شاهد.. هيفاء وهبي تتعثر في مطار الرياض

شاهد.. هيفاء وهبي تتعثر في مطار الرياض

أثناء حفلهما الليلة في الرياض.. هل سنشهد ديو يجمع إليسا بهيفاء وهبي؟

أثناء حفلهما الليلة في الرياض.. هل سنشهد ديو يجمع إليسا بهيفاء وهبي؟

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

شاهد.. ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الغناء

شاهد.. ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الغناء

عربي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

‫مصر مستعدة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 التاريخي

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة

الرئيس اللبناني: ميقاتي وفريقه لا يريدون تشكيل حكومة

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

"التعاون الإسلامي" ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان