شؤون فلسطينية

السفير زكي: القضية الفلسطينية على طاولة اجتماع القمة العربية

السفير زكي: القضية الفلسطينية على طاولة اجتماع القمة العربية
السفير حسام زكي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أهمية الملفات السياسية المطروحة على أجندة القمة العربية بالجزائر والتي تتمثل في العديد من القضايا العربية، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية أبرز الملفات السياسية المطروحة أمام القمة.

وأكد أن هناك عددا من القرارات ستصدر عن القادة العرب، لذلك تحظى القضية الفلسطينية باهتمام خاص.

وأضاف زكي في تصريحات صحفية في ختام الاجتماع الوزاري للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، اليوم الجمعة، أن هناك أفكار مقدمة من دولة الجزائر تتعلق بتطوير وإصلاح جامعة الدول العربية، ستطرح أمام القادة العرب لنقاشها.

وفيما يتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، أشار إلى أن جدول الأعمال الذي ناقشه المجلس تضمن عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تميز تلك القمة بوجود مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستطرح على القادة تتضمن أفكارا ومشاريع، مشيرا إلى أهمية إيجاد التمويل المناسب لكل تلك الأفكار المطروحة.

وقال زكي: "نأمل أن نستطيع تأمين التمويل الكافي للبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية".

وأكد الأمين العام المساعد أنه لأول مرة يتم وضع استراتيجية لمواجهة المخاطر المتمثلة في الأمن الغذائي العربي، والذي يمثل مشكلة كبيرة زادت حدتها منذ الحرب في أوكرانيا.

وأكد زكي أن الدولة الجزائرية اتخذت على عاتقها إنجاح هذه القمة ووفرت لها جميع الإمكانيات كل سبل النجاح.

وفيما يتعلق باجتماعات المندوبين وكبار المسؤولين، أوضح أن النقاشات كانت صريحة ومثمرة وتم الاتفاق على العديد من القرارات، مضيفا: "تتبقى بعض النقاط سيتم طرحها على وزراء الخارجية للبت فيها بشكل نهائي، قبل أن يتم رفعها للقمة".

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