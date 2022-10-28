شؤون فلسطينية

(عرين الأسود): مجموعاتنا انقسمت لثلاثة أقسام والمقاومة مستمرة

(عرين الأسود): مجموعاتنا انقسمت لثلاثة أقسام والمقاومة مستمرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مجموعة (عرين الأسود)، مساء يوم الجمعة، بيانًا صحفيًا، قالت فيه: "إن المجموعة انقسمت إلى ثلاثة أقسام: شهداء، جرحى وقسم ينتظر الشهادة". 

وأضافت المجموعة في بيان لها: "واهم من يظن أن العرين ينتهي، وستبقى فكرة المقاومة مستمرة"، موجهين التحية لكتائب: "بلاطة وجنين وعسكر". 

وفيما يلي نص البيان:  

واهمٌ من يظن أن العرين ينتهي ثم واهم من يظن أن لديه معلومات أصلا عن مجموعة عرين الأسود نقول لكم يا أحبتنا يا أبناء شعبنا يا تاج الرؤوس يا درعنا الواقي إن مقاتلين عرين الأسود الحقيقيين انقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم شهداء مضوا ينعمون بإذن الله في جنات النعيم وقسم جرحى قطعت أشلائهم في سبيل أن تستمر المقاومة وقسم ينتظر هم جنود الله لا يعلمهم إلا هو. 

أيها الشعب العظيم راهنوا علينا فوالله الذي رفع السماء بلا عمد لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة أي وطن هذا الذي نهادن فيه من يستبيح دمائنا لا نامت أعين الجبناء ولا أبقى الله بندقية لا تشتبك ولا تفكر بالاشتباك أما أنتم إخوتنا رفاق السلاح رفاق الدم صادقي الوعد يا من قلتم للقائد وديع وقت المعركة لن تكن وحدك وصدقتم الوعد ووصلتم وسطرتم معركة مهما حاول الاحتلال إخفائها ستظهر نتائجها بإذن الله.

إخوتنا كتيبة بلاطة وعش الدبايير كتيبة جنين كتيبة عسكر بيض الله وجوهكم وبيض الله صفحتكم يوم الفصل ولنا لقاء في المعارك بإذن الله ولنا لقاء عند مليك مقتدر عاشت بنادقكم الصادقة كما وعودكم.

يا أبناء مدينتنا المحاصرة إن كنتم تألمون من الحصار اخرجوا وانظروا إلى طرقات المستوطنين فوالله إنها فارغة هم محاصرين في بيوتهم محاصرين في مستوطناتهم لا يخرجون فاصمدوا وإصبروا وادعوا لمقاوتكم فوالله إنها تجهز لهم مايشفي صدوركم.

أخوتكم مجموعة عرين الأسود

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