إصابات بمواجهات مع الاحتلال واعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق والرصاص المطاطي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، عقب قمع مسيرات مناهضة للاستيطان.واندلعت مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، أصيب خلالها شاب بالرصاص المطاطي وعشرات بالاختناق بالغاز السام، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان.وداهم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب نابلس، واقتحموا نبع قريوت وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية استفزازية، اندلع على إثرها مواجهات مع المواطنين.وفي قلقيلية، أصيب طفل (14 عاما)، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب انطلاق المسيرة، أطلقوا خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة طفل بعيار معدني في الظهر، والعشرات بالاختناق.وفي رام الله، هاجمت مجموعة من مستوطني "حلميش" المقامة عنوة على المواطنين في قرية جيبا شمال غرب رام الله، أثناء قطف ثمار الزيتون، إلى جانب المتضامنين الأجانب.وأصيب مواطن بجروح طفيفة بالقدم، نقل على إثرها لأحد المراكز الطبية، فيما هاجم المستوطنون مركبات الصحفيين والمتضامنين، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها وتحطيم زجاجها.كما اعتدى مستوطنون على الشاب المقدسي مراد عدنان صري من بلدة جبل المكبر، أثناء عمله في شارع يافا بالقدس المحتلة.وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.