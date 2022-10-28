المالكي يصل الجزائر للمشاركة باجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية

رام الله - دنيا الوطنوصل، اليوم الجمعة، إلى مطار الجزائر الدولي وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي لترؤس وفد دولة فلسطين المشارك في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 الذي ستنطلق أعماله في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.وكان في استقبال الوزير المالكي المبعوث الجزائري الخاص المكلف بملف الدول العربية نور الدين العوام وسفير دولة فلسطين في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فايز أبو عيطة ومساعد الوزير للشؤون العربية السفير فايز أبو الرب ومدير مكتب الوزير السفير محمد أبو جامع وطاقم سفارة دولة فلسطين في الجزائر.هذا وستكون القضية الفلسطينية حاضرة بامتياز في اجتماعات وزراء الخارجية العرب وفي القمة العربية المرتقبة.