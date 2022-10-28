"التشريعي" بغزة يثمن مطالبة (66) نائبًا أردنيًا الحكومة بطرد سفير الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنثمن المجلس التشريعي بغزة، مطالبة 66 نائبا أردنيا حكومة بلادهم بطرد السفير الصهيوني من عمان، وسحب السفير الأردني لدى الاحتلال، رداً على مجازر جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، خلال مذكرة تبناها النائب الأردني خليل عطية.ودعا مجلس النواب الأردني لتبني هذه المذكرة والضغط على الحكومة لتنفيذ ما جاء فيها استجابة لإرادة الشعب الأردني الشقيق، وردًا عمليًا على عدوان الاحتلال المتصاعد بحق الشعب الفلسطيني واعتداءاته السافرة على دور المملكة الأردنية في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.وجدد المجلس الدعوة لكافة البرلمانات العربية والإسلامية إلى ممارسة الضغط على حكوماتهم لوقف ورفض التطبيع مع الاحتلال الصهيوني والذي يتناقص مع هوية ومصالح الأمة ويشكل تهديدا خطيرا على أمنها القومي.