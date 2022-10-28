وينسلاند: إسرائيل تمنع البعثات الدولية من الدخول للضفة

رام الله - دنيا الوطنقال تور وينسلاند، المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، الجمعة، إن إسرائيل تفرض قيودًا على حركة الفلسطينيين خاصة على الحواجز التي تضعها في الضفة الغربية.وتابع وينسلاند: "هناك تراجع في حدة الواردات إلى قطاع غزة بسبب السياسات التي تفرضها".ولفت في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى مواصلة إسرائيل منع البعثات الدولية من الدخول إلى الضفة الغربية للإطلاع على الأوضاع هناك.وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه بشأن حدة العنف المتصاعد في الأراضي الفلسطينية.وأكد على أهمية العمل بجد من أجل تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والعمل على إعادة الهدوء للأراضي الفلسطينية بدعم أممي، والحاجة الملحة لتقديم المساعدات للفلسطينيين.ورحب وينسلاند باتفاق الفصائل الفلسطينية على المصالحة في الجزائر، مؤكدًا على أهمية تنفيذ ما جاء فيه.