إيران: الحرس الثوري يحبط محاولة تفجير بشيراز

رام الله - دنيا الوطنأحبط حرس الثورة الإيراني، اليوم الجمعة، محاولة تفجير في مدينة شيراز، جنوبي البلاد.وأفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بأنّ استخبارات حرس الثورة الإيراني أحبطت عملية تفجير في منطقة معالي آباد، في مدينة شيراز، جنوبي إيران، وذلك بتفكيك القنبلة التي كانت مزروعة في شارع رئيسي في مدينة شيراز قبل انفجارها.وأشار البيان إلى أنّ التحقيق جارٍ لمعرفة من يقف وراء محاولة التفجير، ومن وضع القنبلة، وفق قناة (الميادين).يذكر أنّ شارع معالي آباد إحدى البؤر الأولى لأحداث الشغب الأخيرة في مدينة شيراز.وبالتزامن، خرجت مسيرات في طهران وعدة مدن إيرانية، تنديداً بالهجوم الإرهابي الأخير في مدينة شيراز، والذي تبنى تنظيم (الدولة) مسؤوليته.