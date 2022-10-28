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دولي

تركيا تعلن بدء عملية أمنية ضد تنظيم "بي كي كي"

تركيا تعلن بدء عملية أمنية ضد تنظيم "بي كي كي"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الجمعة، بدء عملية "أرن الحصار" الأمنية لخريف وشتاء 2022 - 2023.

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، أن عملية "أرن حصار" انطلقت في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد، بمشاركة 688 عنصراً من القوات الأمنية، وفق (الأناضول) التركية. 

وتشارك في العملية قوات خاصة من الدرك (الجندرمة)، والكوماندوز للعمليات الخاصة، وفرق من الحراس الأمنيين ضد عناصر تنظيم "بي كي كي".

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد عناصر من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.

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