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دولي

"هاكرز روسي" يخترق موقع (كنيست) إسرائيل لهذا السبب

"هاكرز روسي" يخترق موقع (كنيست) إسرائيل لهذا السبب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، اخترق "هاكرز روسي" موقع (كنيست) الإسرائيلي وسيطروا عليه، وقاموا بتعطيله لعدة دقائق، وتمت السيطرة على الوضع وإعادته إلى العمل مجددًا. 

وقالت القناة إن "مجموعة روسية مرتبطة بالاستخبارات الروسية قامت بتنفيذ الاختراق رداً على موقف إسرائيل من الحرب الروسية في أوكرانيا، ورداً على التقارير التي تفيد بأن إسرائيل زودت أوكرانيا بمعلومات استخبارية عن طريقة التعامل مع الطائرات المسيرة الإيرانية التي يستعملها الجيش الروسي في تنفيذ هجماته بالإراضي الأوكرانية".   

وأشارت إلى أن هناك مخاوف في إسرائيل من تنفيذ هجوم سيبراني أخر خلال الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، معتبرين أن الهجوم القصير على موقع (كنيست) مجرد مقدمة لما قد يحدث يوم الانتخابات، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية. 

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