أوكرانيا تُسقط أكثر من 300 مسيرَة إيرانية الصنع

على الرغم من النفي الروسي والإيراني المتواصل.





وأكد أن بلاده تواصلت حينها مع السلطات الإيرانية على الفور، وقد تعهدت عبر تأكيدات شفهية وخطية بأنها لن تقدم على تلك الخطوة، وفق تعبيره.



وأضاف في مقابلة مع موقع (أكسيوس) الأميركي، أن طهران أسقطت منذ ذلك الحين، مئات الدرون فوق أوكرانيا، على حد قوله.



رام الله - دنيا الوطنأكدت القوات الأوكرانية مجدداً اليوم الجمعة، أنها أسقطت مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع،وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات، في إفادة صحفية إن قواته أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136 حتى الآن.بدوره، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى أن بلاده أسقطت أكثر من 260 مسيرة إيرانية أطلقتها القوات الروسية، وفق قناة (العربية).كما أوضح أن كييف تلقت أول مؤشر على نية طهران تزويد موسكو بتلك المسيرات قبل عدة أشهر.