دولي

أوكرانيا تُسقط أكثر من 300 مسيرَة إيرانية الصنع

أوكرانيا تُسقط أكثر من 300 مسيرَة إيرانية الصنع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القوات الأوكرانية مجدداً اليوم الجمعة، أنها أسقطت مئات الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع، على الرغم من النفي الروسي والإيراني المتواصل.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات، في إفادة صحفية إن قواته أسقطت أكثر من 300 طائرة مسيرة إيرانية من طراز شاهد-136 حتى الآن.

بدوره، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إلى أن بلاده أسقطت أكثر من 260 مسيرة إيرانية أطلقتها القوات الروسية، وفق قناة (العربية).

كما أوضح أن كييف تلقت أول مؤشر على نية طهران تزويد موسكو بتلك المسيرات قبل عدة أشهر. 

وأكد أن بلاده تواصلت حينها مع السلطات الإيرانية على الفور، وقد تعهدت عبر تأكيدات شفهية وخطية بأنها لن تقدم على تلك الخطوة، وفق تعبيره.

وأضاف في مقابلة مع موقع (أكسيوس) الأميركي، أن طهران أسقطت منذ ذلك الحين، مئات الدرون فوق أوكرانيا، على حد قوله.

أخبار ذات صلة

تركيا تعلن بدء عملية أمنية ضد تنظيم &#34;بي كي كي&#34;

تركيا تعلن بدء عملية أمنية ضد تنظيم "بي كي كي"

&#34;هاكرز روسي&#34; يخترق موقع (كنيست) إسرائيل لهذا السبب

"هاكرز روسي" يخترق موقع (كنيست) إسرائيل لهذا السبب

أوكرانيا تستورد الطاقة من أوروبا لسد العجز

أوكرانيا تستورد الطاقة من أوروبا لسد العجز

مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة

مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة

بعد استحواذه على (تويتر).. ماسك يطرد أربعة مسؤولين من الشركة

بعد استحواذه على (تويتر).. ماسك يطرد أربعة مسؤولين من الشركة

مباحثات إسرائيلية تركية لبحث قضايا استراتيجية

مباحثات إسرائيلية تركية لبحث قضايا استراتيجية

بايدن: اتفاق إسرائيل ولبنان تاريخي ويمهد للاستقرار بالمنطقة

بايدن: اتفاق إسرائيل ولبنان تاريخي ويمهد للاستقرار بالمنطقة

بوتين: الغرب يلعب لعبة &#34;دموية قذرة&#34; بشأن أوكرانيا

بوتين: الغرب يلعب لعبة "دموية قذرة" بشأن أوكرانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابة طفل والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

إصابة طفل والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

بحر ينعى شهيدي نابلس

بحر ينعى شهيدي نابلس

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34;: جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه

الشعبية "القيادة العامة": جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه

مجدلاني: الاحتلال يتغول بجرائمه عندما يشاهد العالم صامتًا أمامها

مجدلاني: الاحتلال يتغول بجرائمه عندما يشاهد العالم صامتًا أمامها

&#34;الديمقراطية والشعبية&#34; في نابلس تدعوان لسحب المرسوم الرئاسي بتشكيل نقابة الأطباء

"الديمقراطية والشعبية" في نابلس تدعوان لسحب المرسوم الرئاسي بتشكيل نقابة الأطباء

الحملة الأهلية لنصرة فلسطين تتضامن مع الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

الحملة الأهلية لنصرة فلسطين تتضامن مع الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

عقب جريمة نابلس.. اشتية يطالب بحماية دولية لشعبنا

عقب جريمة نابلس.. اشتية يطالب بحماية دولية لشعبنا

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

منوعات

بعد يومين على طرحها.. أغنية مايا دياب &#34;ديالي&#34; تتخطى 1700000 مشاهدة

بعد يومين على طرحها.. أغنية مايا دياب "ديالي" تتخطى 1700000 مشاهدة

شاهد.. هيفاء وهبي تتعثر في مطار الرياض

شاهد.. هيفاء وهبي تتعثر في مطار الرياض

أثناء حفلهما الليلة في الرياض.. هل سنشهد ديو يجمع إليسا بهيفاء وهبي؟

أثناء حفلهما الليلة في الرياض.. هل سنشهد ديو يجمع إليسا بهيفاء وهبي؟

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

شاهد.. ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الغناء

شاهد.. ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الغناء

شاهد.. درة تفتح خزائن أسرارها معلنة ليس لدي &#34;خطوط حمراء&#34;

شاهد.. درة تفتح خزائن أسرارها معلنة ليس لدي "خطوط حمراء"

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

عربي

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

الأورومتوسطي يرفض التعديلات على الأحكام الجزائية في عُمان

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

"التعاون الإسلامي" ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية