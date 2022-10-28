شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في الضفة

مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في الضفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية بعد مسيرات مناهضة للاستيطان، واعتداءات للمستوطنين على قاطفي الزيتون. 

في نابلس تواصل قوات الاحتلال حصارها على المدينة والقرى المحيطة بها لليوم الـ18 على التوالي، حيث أغلق جنود الاحتلال ظهر اليوم دوار سلمان الفارسي أمام الداخلين الى مدينة نابلس.

 واندلعت مواجهات في قرية بيت دجن شرق نابلس، بعد انطلاق مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان على أرض البلدة. وأفادت الإغاثة الطبية الفلسطينية بإصابة مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الظهر خلال قمع الاحتلال فعالية بيت دجن، وتم علاجه ميدانيا.

وداهم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال قرية قريوت جنوب نابلس، واقتحموا نبع قريوت وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية استفزازية، اندلع على إثرها مواجهات مع المواطنين.

 وفي رام الله، هاجمت مجموعة من مستوطني "حلميش" المقامة عنوة على المواطنين في قرية جيبا شمال غرب رام الله، أثناء قطف ثمار الزيتون، إلى جانب المتضامنين الأجانب.

 وأصيب مواطن بجروح طفيفة بالقدم، نقل على إثرها لأحد المراكز الطبية، فيما هاجم المستوطنون مركبات الصحفيين والمتضامنين، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها وتحطيم زجاجها.

 وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد أن خرجت المسيرة الأسبوعية المطالبة بإعادة فتح الطريق الرئيسي المغلق.

 وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز السام والرصاص المطاطي على المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

 وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.

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