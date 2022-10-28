خمسون ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، اليوم في المسجد الأقصى المبارك.وقالت مصادر مقدسية إن 50 ألف مصل من القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من أهل الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.وعقب الصلاة شارك المصلون في وقفة حاشدة في ساحات المسجد الأقصى نصرة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.وردد المشاركون في الوقفة هتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف ولشهداء نابلس، والشهيد عدي التميمي.كما وجهوا التحية من القدس تحية لنابلس الأبية ولمقاوميها الذين يتصدون للاحتلال.