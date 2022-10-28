إصابة طفل والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم

رام الله - دنيا الوطنأصيب طفل 14 عاما بعيار معدني في الظهر والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة بحق شعبنا.وأفاد الناطق الإعلامي لحركة (فتح) في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت مع جنود الاحتلال بعد انطلاق المسيرة مباشرة تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة وزجاجات الطلاء فيما رد الجنود بإطلاق الرصاص المعدني مما أدى لإصابة طفل بعيار في الظهر والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.ولفت شتيوي أن جنود الاحتلال استخدموا الرصاص الحي بكثافة أثناء محاولتهم اقتحام القرية فيما تصدى لهم الشبان واجبروهم على الهروب بعد محاولتهم نصب كمين في منزل مهجور دون تسجيل اعتقالات أو إصابات بالرصاص الحي.وأشار شتيوي أن المسيرة انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تلبية لدعوات حركة فتح المتواصلة لتصعيد المقاومة الشعبية تنديدا بجرائم جيش الاحتلال في نابلس وغيرها من محافظات الوطن.