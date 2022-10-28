شؤون فلسطينية

جماهير نابلس تشيع جثماني الشهيدين أبو رشيد وزبارة

جماهير نابلس تشيع جثماني الشهيدين أبو رشيد وزبارة
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين عماد أبو رشيد (47 عاما)، ورمزي سامي زبارة (35 عاما)، إلى مثواهما الأخير في مخيم عسكر شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس بجنازة عسكرية، باتجاه دوار المدينة، ثم كل إلى منزله في مخيم عسكر، ومن ثم إلى مسجد عباد الرحمن للصلاة عليهما هناك، ثم ووري جثمانيهما الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.

وكان ارتقى الشهيدين فجر اليوم الجمعة برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة أن المواطن عماد أبو رشيد أصيب برصاص الاحتلال الاسرائيلي في البطن والصدر والرأس، وأعلن عن استشهاده.

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة عن استشهاد أحد المصابين وهو الشاب رمزي سامي زَبَارَة (35 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في القلب.

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