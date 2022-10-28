(حماس) تنعى شهيديْ نابلس وتدعو الأجهزة الأمنية للدفاع عن شعبنا

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيديْ حاجز حوارة الليلة الماضية، الشهيد ملازم أول: عماد أبو رشيد (47 عامًا)، والشهيد مساعد: رمزي سامي زَبَارَة (35 عامًا)، وهما من ضباط جهاز الدفاع المدني.ودعت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، كل منتسبي الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهيدين في الدفاع عن أبناء شعبنا، وتوجيه الرصاص نحو الاحتلال الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا.وأكدت الحركة أنّ نابلس اليوم ومخيم عسكر القديم وكل حارات ومخيمات وقرى فلسطين، ترسم خط المقاومة والاشتباك مع الاحتلال بالنار والمواجهة، وتبعث برسالة التحدي للاحتلال بأن الدم بالدم، وأن سيف القدس نصرة للأقصى ما زال مشرعاً.