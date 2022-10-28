شؤون فلسطينية

الشعبية "القيادة العامة": جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه

الشعبية "القيادة العامة": جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه
شهيدا نابلس
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) شهداء نابلس عماد يوسف أبو رشيد (47 عاماً)، ورمزي سامي زَبَارَة (35 عاماً) اللذين ارتقيا بجريمة إعدام بدم باردة برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز حوارة.

وأكدت القيادة العامة في بيان لها اليوم الجمعة، أن ما يقوم به الاحتلال بحق شعبنا دليل على عجزه وارتباكه أمام عمليات المقاومة النوعية.

وأضافت أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا، لن تبقى دون رد، وهو ما يثبته شعبنا ومقاومته دوماً.

كما أكدت أن إجراءات الاحتلال الهمجية بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، والحصار الذي يفرضه الاحتلال على مدينة نابلس ما هو إلا دليل على عجزه وارتباكه أمام ضربات مقاومة شعبنا، وعملياتها النوعية والمتصاعدة، والممتدة في كل أنحاء الضفة.

ووجهت التحية لأهلنا في الضفة ومخيماتها  ومقاومتها، الذين يثبتون يوم بعد يوم إرادة وعنفوان شعبنا الأبي، ويضربون نموذجاً يحتذى به في المقاومة والتضحية والفداء، والدفاع عن شعبنا أمام جبروت وإرهاب الاحتلال.

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