مجدلاني: الاحتلال يتغول بجرائمه عندما يشاهد العالم صامتا أمامها

رام الله - دنيا الوطنعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، الشهيدين عماد أبو رشيد ورمزي سامي زَبَارَة، اللذَين ارتقيا برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة، فجر اليوم الجمعة وهما من مرتبات الدفاع المدني الفلسطيني.وقال مجدلاني "ارتكبت قوات الاحتلال فجر اليوم جريمة بشعة وإعدام ميداني أدت إلى ارتقاء الشهيدين بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس".وأضاف مجدلاني "أمام التصعيد المستمر لقوات الاحتلال وبأوامر مباشرة من رئيس حكومتها والتي تقوم بعمليات الإعدام الميداني فإن محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم.وتابع "الاحتلال يتغول بجرائمه العنصرية عندما يشاهد العالم صامتا أمام هذه الجرائم التي تقابل بإدانات خجولة".وأكد أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.