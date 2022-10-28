شؤون فلسطينية

"الديمقراطية والشعبية" في نابلس تدعوان لسحب المرسوم الرئاسي بتشكيل نقابة الأطباء

"الديمقراطية والشعبية" في نابلس تدعوان لسحب المرسوم الرئاسي بتشكيل نقابة الأطباء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس، بياناً مشتركاً قالتا فيه "فوجئت جميع مؤسسات شعبنا الوطنية والحقوقية والنقابية بصدور مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء وحل المجلس الحالي المنتخب، في ظل الأوضاع التي تعيشها محافظة نابلس بل كل محافظات الوطن جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني التي تتعرض للحصار وعدوان إجرامي دموي ارتقى على إثره عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وفي الوقت الذي تتوحد وتلتحم كل مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية في ميادين المواجهة ومقاومة الاحتلال وما رافقها من حالة نهوض وطني".

ودعت الجبهتان إلى "سحب هذا المرسوم الذي نرى فيه اعتداء على حرية العمل النقابي وعلى العملية الديمقراطية، وندعم موقف نقابة الأطباء الشرعية والمنتخبة، ونؤكد على مواصلة عملها النقابي".

كما دعت الجبهتان نقابة الأطباء أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وأن تكون صحة المواطن فوق أي اعتبار، وأن ترتب برنامج فعاليتها الاحتجاجية دون أن تتأثر أو تتعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.

وختمت الجبهتان بدعوة كافة القوى والفصائل والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية لدعم وإسناد نقابة الأطباء في خطواتها الاحتجاجية المحقة، ورفض كل المراسيم التي تتغول على الديمقراطية وحرية العمل النقابي.

أخبار ذات صلة

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34;: جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه

الشعبية "القيادة العامة": جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه

مجدلاني: الاحتلال يتغول بجرائمه عندما يشاهد العالم صامتا أمامها

مجدلاني: الاحتلال يتغول بجرائمه عندما يشاهد العالم صامتا أمامها

الحملة الأهلية لنصرة فلسطين تتضامن مع الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

الحملة الأهلية لنصرة فلسطين تتضامن مع الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

جامعة &#34;القرآن الكريم&#34; تمنح الباحثة الفلسطينية الصعيدي درجة الدكتوراه في الأدب والنقد

جامعة "القرآن الكريم" تمنح الباحثة الفلسطينية الصعيدي درجة الدكتوراه في الأدب والنقد

إضراب شامل الاثنين.. نقابة الأطباء تعلن عودة العمل بشكل جزئي بمشافي الضفة

إضراب شامل الاثنين.. نقابة الأطباء تعلن عودة العمل بشكل جزئي بمشافي الضفة

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

حصيلة حوادث السير بغزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

عقب جريمة نابلس.. اشتية يطالب بحماية دولية لشعبنا

عقب جريمة نابلس.. اشتية يطالب بحماية دولية لشعبنا

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الشعبية &#34;القيادة العامة&#34;: جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه

الشعبية "القيادة العامة": جرائم الاحتلال بنابلس دليل على عجزه

مجدلاني: الاحتلال يتغول بجرائمه عندما يشاهد العالم صامتا أمامها

مجدلاني: الاحتلال يتغول بجرائمه عندما يشاهد العالم صامتا أمامها

&#34;الديمقراطية والشعبية&#34; في نابلس تدعوان لسحب المرسوم الرئاسي بتشكيل نقابة الأطباء

"الديمقراطية والشعبية" في نابلس تدعوان لسحب المرسوم الرئاسي بتشكيل نقابة الأطباء

الحملة الأهلية لنصرة فلسطين تتضامن مع الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

الحملة الأهلية لنصرة فلسطين تتضامن مع الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

منوعات

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

بالصور.. مريم زعيتر من ملكة جمال إلى رئيسة لجنة تحكيم في حفل ملكات جمال

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

سقط مغمياً عليه... إصابة أحمد وفيق بوعكة صحية مفاجئة

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

بعد انقطاع ثماني سنوات... حمزة نمرة يحيي حفله الغنائي في مصر

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

وفاة الكاتب المصري بهاء طهر عن عمر يناهز الـ 87

شاهد.. ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الغناء

شاهد.. ديانا حداد تكشف حقيقة اعتزالها الغناء

شاهد.. درة تفتح خزائن أسرارها معلنة ليس لدي &#34;خطوط حمراء&#34;

شاهد.. درة تفتح خزائن أسرارها معلنة ليس لدي "خطوط حمراء"

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

"التعاون الإسلامي" ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ونيلها ثقة البرلمان

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

&#34;العسومي&#34; يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

"العسومي" يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية