"الديمقراطية والشعبية" في نابلس تدعوان لسحب المرسوم الرئاسي بتشكيل نقابة الأطباء

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهتان الديمقراطية والشعبية لتحرير فلسطين في محافظة نابلس، بياناً مشتركاً قالتا فيه "فوجئت جميع مؤسسات شعبنا الوطنية والحقوقية والنقابية بصدور مرسوم رئاسي بتشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء وحل المجلس الحالي المنتخب، في ظل الأوضاع التي تعيشها محافظة نابلس بل كل محافظات الوطن جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني التي تتعرض للحصار وعدوان إجرامي دموي ارتقى على إثره عشرات الشهداء ومئات الجرحى، وفي الوقت الذي تتوحد وتلتحم كل مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية في ميادين المواجهة ومقاومة الاحتلال وما رافقها من حالة نهوض وطني".ودعت الجبهتان إلى "سحب هذا المرسوم الذي نرى فيه اعتداء على حرية العمل النقابي وعلى العملية الديمقراطية، وندعم موقف نقابة الأطباء الشرعية والمنتخبة، ونؤكد على مواصلة عملها النقابي".كما دعت الجبهتان نقابة الأطباء أن تأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية وأن تكون صحة المواطن فوق أي اعتبار، وأن ترتب برنامج فعاليتها الاحتجاجية دون أن تتأثر أو تتعرض صحة وحياة المواطنين للخطر.وختمت الجبهتان بدعوة كافة القوى والفصائل والنقابات المهنية والاتحادات الشعبية لدعم وإسناد نقابة الأطباء في خطواتها الاحتجاجية المحقة، ورفض كل المراسيم التي تتغول على الديمقراطية وحرية العمل النقابي.