الحملة الأهلية لنصرة فلسطين تتضامن مع الجزائر بمناسبة ذكرى الثورة

رام الله - دنيا الوطننظمت الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة احتفالا ولقاءً تضامنيا مع الجزائر وشعبها بمناسبة الذكرى ال ٦٨ لاندلاع الثورة الجزائرية في سفارة الجزائر في بيروت بحضور سفير الجزائر وأعضاء السلك الدبلوماسي الجزائري في لبنان وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والفصائل الفلسطينية.وألقى أمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات كلمة باسم فلسطين، بهذه المناسبة حيا فيها الثورة الجزائرية وشهدائها الأبرار، باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وباسم كافة أبناء الشعب الفلسطيني.وأشاد أبو العردات بالرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون " والشعب الجزائري لوقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعوة الرئيس تبون للفصائل الفلسطينية إلى لم الشمل والوحدة الوطنية.وأكد أبو العردات على استمرار الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وتعاقب على الكلمات، خلال الاحتفال عدد من قادة وممثلي من الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية.