شؤون فلسطينية

جامعة "القرآن الكريم" تمنح الباحثة الفلسطينية الصعيدي درجة الدكتوراه في الأدب والنقد

جامعة "القرآن الكريم" تمنح الباحثة الفلسطينية الصعيدي درجة الدكتوراه في الأدب والنقد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
منحت جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم في جمهورية السودان، الباحثة الفلسطينية من قطاع غزة ميادة الصعيدي، درجة الدكتوراة في الأدب والنقد، بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة، بعد مناقشة رسالتها الموسوعة: "جماليات المفارقة في روايات في روايات جلال برجس الغليلات".

وقال هشام دواس: "في يوم مشهود من أيام جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم،  ناقش عمالقة اللغة العربية وفي مقدمتهم رئيس الجامعة البروفيسور محمد عبد الله سليمان، رسالة دكتوراة مميزة في الأدب والنقد قدمتها الباحثة ميادة أنور الصعيدي بعنوان: "جماليات المفارقة في روايات في روايات جلال برجس الغليلات" لتشكل أنموذج فريد في المعالجة الأدبية والنقدية لروايات شعراء لازالوا أحياء، أمثال الشاعر والروائي الكبير جلال برجس الغليلات".

وبين أن المناقشة كانت عبارة عن عرس علمي جميل تُوج بمنح الباحثة درجة الدكتوراة بتقدير ممتاز مع التوصية بطباعة الرسالة.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من: البروفيسور محمد عبد الله سليمان "مشرفًا ورئيسًا" والبروفيسور نميري سليمان علي "مناقشًا داخليًا" والدكتور محمد عبد القادر حمد النيل "مناقشًا خارجيًا".

وتقدمت شركة أبو إيهاب للخدمات الجامعية والسياحية المحدودة بأحر التهاني والتبريكات إلى الباحثة المتميزة ميادة الصعيدي، وإلى عمالقة الشعر والأدب في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم، وإلى عموم أبناء الشعب الفلسطيني البطل المشرف ومرفوع الرأس في كل الميادين.

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