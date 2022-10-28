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غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور بغزة، اليوم الجمعة، حالة الطرق لهذا الصباح، الموافق 28/10/2022.

وأفادت المرور بوجود حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية. 

ونوهت عن وجود سوق اليرموك وسوق الحلال في محافظة غزة، لذلك نهيب بالسائقين استخدام طرق بديلة والسير بحذر في محيط منطقة السوق تفاديا لوقوع حوادث سير. 

وتابعت المرور: "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الاتصال على الرقم 100، يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 0097059410064".

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