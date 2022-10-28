مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بهذه القيمة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (أسوشيتد برس) نقلاً عن مسؤولين أميركيين، اليوم الجمعة، بأنّ الولايات المتحدة الأميركية تعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار.وقالت الوكالة الأميركية إنّ "الولايات المتحدة ستعلن عن حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا، بقيمة 275 مليون دولار، إلا أنّها لا تشمل أسلحة رئيسية جديدة، بل ذخيرة لأنظمة صاروخية عالية الدقة، ومعدات أخرى".وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أنّ الكونغرس سيستمر في دعم أوكرانيا، حتى ولو فقد الديمقراطيون الأغلبية في الانتخابات النصفية المقبلة.وقال بلينكين في حديث إلى هيئة الإذاعة الكندية (سي بي سي)، رداً على ما إذا كان دعم الكونغرس إلى أوكرانيا سيتغيّر في حال فاز الجمهوريون: "لا أرى أنّ هذا يتغيّر بشكل أساسي. الآن، لا يمكن لأحد أن يتوقّع المستقبل أبداً، ولكن بناءً على ما رأيناه حتى الآن، أعتقد أن الدعم موجود، وهو ثابت، وهو من جانب الحزبين"، وفق قناة (الميادين).وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدّر بمليارات الدولارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير الماضي.