بعد استحواذه على (تويتر).. ماسك يطرد أربعة مديرين من مقر الشركة

رام الله - دنيا الوطناستلم الملياردير الأميركي إيلون ماسك إدارة (تويتر) منذ مساء أمس الخميس، بعد إتمامه رسمياً صفقة الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار.ووفق قناة (العربية)، كانت أولى خطواته، فكانت الإطاحة بأربعة مسؤولين ومديرين كبار، من بينهم المدير التنفيذي باراغ اغريوال والمدير المالي نيد سيغال، ومديرة السياسات القانونية والثقة والسلامة فيجايا جادي (Vijaya Gadde) والمستشار القانوني العام شون ادجيت.فقد جرى اصطحاب المسؤولين الأربعة "بشكل عاجل" إلى خارج مقر الشركة العملاقة في سان فرانسيسكو، بحسب ما أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال).ولعل من أبرز هؤلاء الوجوه التي سرعان ما انتشر اسمها كالنار في الهشيم بين مستخدمي العصفور الأزرق، فيجايا جادي، مديرة القسم الذي اتخذ قرار تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكل دائم، في يناير العام الماضي (2021).وكان ماسك وصف في مايو الماضي (2022) حظر الرئيس الجمهوري بالأحمق، مؤكداً أنه سيلغيه إذا اشترى المنصة، علماً أن ترمب أكد مراراً أنه لن يعود إلى (تويتر)، "لأنه أصبح مملا"، وفق تعبيره.يذكر أن رئيس تسلا كان أتم في وقت متأخر أمس، صفقة الشراء، مستفتحاً عهده بإقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي الشهيرة، بعد أن اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.