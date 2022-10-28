عملية إطلاق نار قرب نابلس بعد رفع الحصار عنها



يذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ أسبوعين ونصف، وفتح إثنين من مداخل المدينة الستة، وتشديد إجراءات الجيش على المداخل الأربعة الأخرى، وفحص جميع المركبات التي تغادر المدينة.









رام الله - دنيا الوطنزعم إعلام إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، محاولة فلسطينيين تنفيذ عملية إطلاق نار نحو قوات جيش الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.ووفق إذاعة (جيش الاحتلال)، فإن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا النار نحو قوات الجيش من خلال مركبة مسرعة دون وقوع إصابات في صفوف القوات.وأشارت إلى أن قوات الجيش أطلقت النار نحو سيارة فلسطينية بداخلها ثلاثة فلسطينيين بزعم مشاركتهم في عملية إطلاق النار، وأعُلن عن استشهاد إثنين منهم، والثالث لا يزال بحالة خطيرة في المستشفى، بحسب موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية).والشهيدان هما: عماد أبو رشيد (47 عاماً)، أصيب بعدة رصاصات في البطن والصدر والرأس، كما استشهد الشاب رمزي زيارة (35 عاماً) متأثراً بإصابته في القلب.