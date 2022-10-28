عاجل

  • اشتية: نحمل الاحتلال جريمة الإعدام الشهيدين أبو رشيد وزبارة ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا


شؤون فلسطينية

عملية إطلاق نار قرب نابلس بعد رفع الحصار عنها

عملية إطلاق نار قرب نابلس بعد رفع الحصار عنها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
زعم إعلام إسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، محاولة فلسطينيين تنفيذ عملية إطلاق نار نحو قوات جيش الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب نابلس. 

ووفق إذاعة (جيش الاحتلال)، فإن المسلحين الفلسطينيين أطلقوا النار نحو قوات الجيش من خلال مركبة مسرعة دون وقوع إصابات في صفوف القوات.

وأشارت إلى أن قوات الجيش أطلقت النار نحو سيارة فلسطينية بداخلها ثلاثة فلسطينيين بزعم مشاركتهم في عملية إطلاق النار، وأعُلن عن استشهاد إثنين منهم، والثالث لا يزال بحالة خطيرة في المستشفى، بحسب موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية). 

والشهيدان هما: عماد أبو رشيد (47 عاماً)، أصيب بعدة رصاصات في البطن والصدر والرأس، كما استشهد الشاب رمزي زيارة (35 عاماً) متأثراً بإصابته في القلب.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي قرر رفع الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ أسبوعين ونصف، وفتح إثنين من مداخل المدينة الستة، وتشديد إجراءات الجيش على المداخل الأربعة الأخرى، وفحص جميع المركبات التي تغادر المدينة. 



أخبار ذات صلة

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

إحصائية المتنقلين عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي

&#34;الخارجية&#34;: إعدام الشهيدين أبو رشيد وزبارة إرهاب دولة عنصرية منظم

"الخارجية": إعدام الشهيدين أبو رشيد وزبارة إرهاب دولة عنصرية منظم

غزة: &#34;المرور&#34; تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

غزة: "المرور" تنشر حالة الطرق على كافة المحاور والمفترقات

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة

أسعار الخضروات واللحوم بأسواق غزة اليوم الجمعة

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

طالع حالة الطقس حتى يوم الإثنين المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الإثنين المقبل

شهيدان من الدفاع المدني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

شهيدان من الدفاع المدني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمفتي القدس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمفتي القدس

الجزائر: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية

الجزائر: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

صبحة لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: قرار بإخلاء كل الأطباء من المرافق الصحية بالضفة

صبحة لـ"دنيا الوطن": قرار بإخلاء كل الأطباء من المرافق الصحية بالضفة

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

منوعات

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

عربي

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

&#34;العسومي&#34; يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

"العسومي" يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد