طالع حالة الطقس حتى يوم الإثنين المقبل



ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدل نهاراً باردًا ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا نهاراً باردًا ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-17 26-17 23-15 بيت لحم 25-17 26-17 23-15 رام الله والبيرة 24-16 25-16 22-14 طولكرم 28-19 29-19 26-17 نابلس 26-18 27-18 24-16 قلقيلية 28-19 29-19 26-17 جنين 29-20 30-20 27-18 سلفيت 25-17 26-17 23-15 طوباس 30-21 31-21 28-19 روابي 27-18 28-18 25-16 الخليل 24-16 25-16 22-14 غزه 27-20 28-20 25-18 أريحا 34-24 35-24 32-22 خانيونس 27-20 28-20 25-18 الأغوار الشمالية 32-22 33-22 30-20 رفح 28-19 29-19 26-17

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدل نهاراً باردًا ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا نهاراً باردًا ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.