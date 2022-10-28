عاجل

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: قوات الجيش و(شاباك) وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل ثلاثة فلسطينيين من أنحاء الضفة الغربية


شؤون فلسطينية

طالع حالة الطقس حتى يوم الإثنين المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الإثنين المقبل
مدينة غزة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى صاف و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدل نهاراً باردًا ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا نهاراً باردًا ليلا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 25-17 26-17 23-15 بيت لحم 25-17 26-17 23-15
رام الله والبيرة 24-16 25-16 22-14 طولكرم 28-19 29-19 26-17
نابلس 26-18 27-18 24-16 قلقيلية 28-19 29-19 26-17
جنين 29-20 30-20 27-18 سلفيت 25-17 26-17 23-15
طوباس 30-21 31-21 28-19 روابي 27-18 28-18 25-16
الخليل 24-16 25-16 22-14 غزه 27-20 28-20 25-18
أريحا 34-24 35-24 32-22 خانيونس 27-20 28-20 25-18
الأغوار الشمالية 32-22 33-22 30-20 رفح 28-19 29-19 26-17

أخبار ذات صلة

عملية إطلاق نار قرب نابلس بعد رفع الحصار عنها

عملية إطلاق نار قرب نابلس بعد رفع الحصار عنها

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

كم بلغ سعر صرف الدولار مقابل الشيكل؟

شهيدان من الدفاع المدني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

شهيدان من الدفاع المدني برصاص الاحتلال على حاجز حوارة جنوب نابلس

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

بيان صادر عن أطباء قسم الطوارئ بمجمع فلسطين الطبي

بيان صادر عن أطباء قسم الطوارئ بمجمع فلسطين الطبي

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمفتي القدس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمفتي القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

مجدلاني: الأولوية بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية

مجدلاني: الأولوية بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية

&#34;الديمقراطية&#34;: ما ترتكبه إسرائيل بنابلس جريمة حرب ضد الإنسانية

"الديمقراطية": ما ترتكبه إسرائيل بنابلس جريمة حرب ضد الإنسانية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل رقيب إسرائيلي قرب جنين

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل رقيب إسرائيلي قرب جنين

مقررة أممية: لا حل سياسي دون إزالة احتلال إسرائيل لفلسطين

مقررة أممية: لا حل سياسي دون إزالة احتلال إسرائيل لفلسطين

منوعات

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

عربي

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

&#34;العسومي&#34; يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

"العسومي" يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟