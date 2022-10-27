شؤون فلسطينية

بيان صادر عن أطباء قسم الطوارئ بمجمع فلسطين الطبي

بيان صادر عن أطباء قسم الطوارئ بمجمع فلسطين الطبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر أطباء قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي برام الله، مساء يوم الخميس، بيانًا صحفيًا للتوضيح بشأن إخلاء الأطباء من المستشفى بعد قرار النقابة.

وقالت الأطباء في البيان: إنه "في ظل الظروف الحرجة وما آلت إليه الوضع بين نقابة الأطباء والحكومة بسبب القرار الجائر والغير قانوني بإنشاء نقابة بديلة وإنهاء نقابتنا العريقة المنتخب، فإننا ملتزمون بقرارات النقابة لأنها الممثل الوحيد للأطباء".

وأضافوا: "قسم الطوارئ لم يقم بإخلاء الأطباء ومتواجدون للحالات الحرجة  بطاقم كامل رغم كل ما حصل، لأننا نعتبر نفسنا الأحرص على أبناء شعبنا الحر".

وتابع الأطباء: "هنالك جهات مشبوهة (معروفة لنا) تنشر أخبار بأن هنالك حالة الآم في الصدر لرجل أربعيني حضر إلى الطوارئ ولم يجد أطباء ليعالجوه وتوفي إثر ذلك، والحقيقة أن هذا الرجل وصل إلى المجمع وكان قد فارق الحياة".

وأفادوا بأن طاقم الإسعاف حاولوا عمل الإنعاش من قرية سلواد لوصوله للمجمع، وكان أطباء القسم في انتظاره أمام الطوارئ وحاولوا عمل الإنعاش اللازم ولكن كان قد فارق الحياة.

أخبار ذات صلة

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

صورة: عملية الشهيد عدي التميمي سؤال حسابي بامتحان الفيزياء

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمفتي القدس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمفتي القدس

الجزائر: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية

الجزائر: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

سها عرفات: لن أسمح باستخدام قضية أبو عمار كسلاح والإشارة لأبو مازن عار كبير

سها عرفات: لن أسمح باستخدام قضية أبو عمار كسلاح والإشارة لأبو مازن عار كبير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

هنية يشيد بتضامن جماهير باريس سان جيرمان مع فلسطين

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

مجدلاني: الأولوية بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية

مجدلاني: الأولوية بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية

&#34;الديمقراطية&#34;: ما ترتكبه إسرائيل بنابلس جريمة حرب ضد الإنسانية

"الديمقراطية": ما ترتكبه إسرائيل بنابلس جريمة حرب ضد الإنسانية

&#34;التميمي&#34; تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء الثانية عبر الاتصال

"التميمي" تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء الثانية عبر الاتصال

الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها بحجة التدريبات العسكرية في الأغوار

الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها بحجة التدريبات العسكرية في الأغوار

منوعات

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

عربي

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

&#34;العسومي&#34; يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

"العسومي" يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟