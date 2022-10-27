بيان صادر عن أطباء قسم الطوارئ بمجمع فلسطين الطبي





وقالت الأطباء في البيان: إنه "في ظل الظروف الحرجة وما آلت إليه الوضع بين نقابة الأطباء والحكومة بسبب القرار الجائر والغير قانوني بإنشاء نقابة بديلة وإنهاء نقابتنا العريقة المنتخب، فإننا ملتزمون بقرارات النقابة لأنها الممثل الوحيد للأطباء".



وأضافوا: "قسم الطوارئ لم يقم بإخلاء الأطباء ومتواجدون للحالات الحرجة بطاقم كامل رغم كل ما حصل، لأننا نعتبر نفسنا الأحرص على أبناء شعبنا الحر".





وتابع الأطباء: "هنالك جهات مشبوهة (معروفة لنا) تنشر أخبار بأن هنالك حالة الآم في الصدر لرجل أربعيني حضر إلى الطوارئ ولم يجد أطباء ليعالجوه وتوفي إثر ذلك، والحقيقة أن هذا الرجل وصل إلى المجمع وكان قد فارق الحياة".





وأفادوا بأن طاقم الإسعاف حاولوا عمل الإنعاش من قرية سلواد لوصوله للمجمع، وكان أطباء القسم في انتظاره أمام الطوارئ وحاولوا عمل الإنعاش اللازم ولكن كان قد فارق الحياة.

رام الله - دنيا الوطنأصدر أطباء قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي برام الله، مساء يوم الخميس، بيانًا صحفيًا للتوضيح بشأن إخلاء الأطباء من المستشفى بعد قرار النقابة.