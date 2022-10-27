نابلس: لجنة التنسيق الفصائلي تناشد الأطباء بالعودة للمستشفيات

رام الله - دنيا الوطنناشدت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس، الأطباء بالعودة إلى عملهم وكافة المستشفيات في المحافظة التي تتعرض لعدوان وحصار من الاحتلال الإسرائيلي منذ 17 يوما.ودعت اللجنة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الخميس، الأطباء إلى متابعة علاج المواطنين المرضى وجرحى عدوان الاحتلال المستمر، خاصة في البلدة القديمة.وكان قد كشف نقيب الأطباء الفلسطينيين، د. شوقي صبحة، مساء يوم الخميس، عن قرار تصعيدي مُتخذ إزاء الأحداث الأخيرة التي تشهدها النقابة في ظل مطالباتها للحكومة بإنصافها.وقال د. صبحة في تصريح خاص لـ "": إنه "قرر مجلس النقابة إخلاء كل الأطباء من كافة المرافق الصحية في الضفة الغربية، مشددًا ما لم يكون هناك سحب بقرار بقانون قبل الساعة الثامنة مساء الخميس".