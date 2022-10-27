دولي

مباحثات إسرائيلية تركية لبحث قضايا استراتيجية

مباحثات إسرائيلية تركية لبحث قضايا استراتيجية
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء اليوم الخميس، بوزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، خلال زيارته الرسمية بعد استعادة العلاقات بين البلدين. 

وذكرت صحيفة (معاريف) بأن غانتس شكر أردوغان على الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية التركية وما تقوم بها لإنقاذ حياة الإسرائيليين في تركيا. 

وناقش الطرفان في الاجتماع سلسلة من القضايا الاستراتيجية والتزام البلدين بالعمل من أجل الاستقرار والازدهار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. 

وجرى الاجتماع بين غانتس وإردوغان في أعقاب اللقاء الذي جمع غانتس بنظيره التركي، خلوصي أكار، وفق موقع (عكا للشؤون الإسرائيلية). 

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