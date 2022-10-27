تفاصيل لقاء الرئيس عباس بمفتي القدس

رام الله - دنيا الوطناستقبلالرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.وأطلع المفتي، الرئيس عباس، على أوضاع أبناء شعبنا في المدينة المقدسة، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من اعتداءات متواصلة واقتحامات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.وأكد الرئيس، على أهمية توفير الإمكانيات المتاحة لدعم صمود أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، مشددا على أنه سينقل صوت القدس ومعاناتها للأشقاء العرب في القمة العربية التي ستعقد في الجزائر الشقيق الشهر القادم.وحيّا، صمود أبناء شعبنا وتمسكهم بأرضهم والدفاع عن مقدساتهم في مواجهة الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي في سبيل تهويد المدينة المقدسة وتغيير هويتها وطابعها.