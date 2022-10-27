شؤون فلسطينية

الجزائر: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية

الجزائر: انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية
قمة عربية- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
افتتح في العاصمة الجزائرية، الجزائر، أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة (31) للقمة العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع كلا من مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، ومساعد وزير الخارجية والمغتربين للشؤون العربية فايز أبو الرب، والسفير المناوب بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك.

وأكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة نذير العرباوي أن مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي  التحضيري للقمة العربية بالجزائر، تشمل العديد من المجالات ذات الأولوية، نظرا لارتباطها بالسياسات الوطنية للدول الأعضاء ولتجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي.

وأكد العرباوي في افتتاح أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للدورة (31) للقمة العربية على مستوى كبار المسؤولين، ثقته بالتوصل إلى نتائج وتوصيات إيجابية تستجيب للأهداف الاقتصادية التنموية الشاملة والدفع بعملية التكامل الاقتصادي العربي.

من جانبها، أكدت الأمين العام المساعد، رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة ضرورة استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، واشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، جنبا إلى جنب مع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي .

وقالت أبو غزالة إن موضوعات  التعاون الفضائي العربي، والأمن الغذائي والتنمية الزراعية العربية المستدامة، وتحسين الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية، واستدامة المراعي العربية،  تشكل محاور اقتصادية هامة للقمة.

وأضافت أن مبادرات الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، ومهننة العمل الاجتماعي العربي، والنهوض بعمل المرأة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، تعتبر مبادرات هامة، في المجالات الاجتماعية، وانشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية الشقيقة لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، تشكل محاور اجتماعية هامة للقمة.

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