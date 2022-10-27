شؤون فلسطينية

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري

اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري
اشتية يلتقي وفدًا من الغرفة التجارية
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس خلال زيارته إلى سنغافورة، ممثلين عن الغرفة التجارية والقطاع الخاص السنغافوري.

وشارك بالزيارة، وفد من القطاع الخاص الفلسطيني ضم رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، ورئيس مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد) إبراهيم برهم، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين محمد العامور.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز مجالات الاستثمار في فلسطين، والتسهيلات التي تقدمها الحكومة والقوانين العصرية التي أقرتها خاصة قانون الشركات، بما يساهم في تشجيع وزيادة فرص الاستثمار في فلسطين.

وقدم محافظ سلطة النقد ايجازا عن البيئة المصرفية والتسهيلات المقدمة لتشجيع الاستثمار وإقامة المشاريع في فلسطين.

وبحث وفد القطاع الخاص الفلسطيني مع نظرائهم السنغافوريين سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاستفادة من تجربة سنغافورة الرائدة في النهضة الاقتصادية، بالإضافة إلى آفاق التعاون والاستثمار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، والتكنولوجيا المالية (Fintech)، والطاقة الخضراء ومعالجة المياه العادمة، وقطاع النقل واللوجستيات، والسياحة، وغيرها من المجالات.

ووجه رئيس الوزراء الدعوة للوفد السنغافوري لزيارة فلسطين واستكشاف الفرص الاستثمارية وعقد الشراكات مع القطاع الخاص الفلسطيني، بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري ما بين البلدين.

وحضر الاجتماع وزير الخارجية رياض المالكي، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، والسفير الفلسطيني لدى أندونيسيا زهير الشن، وسفير سنغافورة غير المقيم لدى فلسطين هوازي ديبي.


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