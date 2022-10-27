شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في طولكرم وقلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، ثلاثة فتية من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر هاني مرعي (15 عاما)، وهادي زياد شرفا (14 عاما)، وعبد القادر ماهر ملحم (17 عاما)، أثناء تواجدهم بالقرب من بوابة جدار الضم والتوسع غرب الضاحية.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الفتى مصطفى قاهر أبو هنية (16 عاما)، خلال تواجده بالقرب من المدخل الرئيسي لبلدة عزون في قلقيلية.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت، أمس الأربعاء، المدخل الرئيسي لبلدة عزون بالسواتر الترابية، إلى جانب إغلاق البوابة الحديدية منذ أكثر من أسبوعين.

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