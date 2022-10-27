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دولي

بايدن: اتفاق إسرائيل ولبنان تاريخي ويمهد للاستقرار بالمنطقة

بايدن: اتفاق إسرائيل ولبنان تاريخي ويمهد للاستقرار بالمنطقة
الرئيس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
عقب الرئيس الأمريكي جوزيب بايدن، مساء يوم الخميس، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وُقع بين إسرائيل ولبنان اليوم.

وقال بايدن في بيان له: "أنا فخور بتهنئة إسرائيل ولبنان على إبرامهما رسميا اتفاقا لحل نزاعهما طويل الأمد على الحدود البحرية". 

وأضاف: "قد اتخذ الطرفان في الناقورة في لبنان اليوم الخطوات الأخيرة لتنفيذ الاتفاق وقدما المستندات النهائية إلى الأمم المتحدة بحضور الولايات المتحدة".

وتابع بايدن: "كما قلت عند الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخي، سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان ويمهد الطريق للمزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة". 

وشدد أن الولايات المتحدة ستواصل العمل كوسيط فيما يعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتهما وتنفيذ هذا الاتفاق. 

وأردف بايدن: "لا ينبغي أن تكون الطاقة سببا للصراع، وبخاصة في شرق البحر الأبيض المتوسط​، بل ينبغي أن تكون أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدهار". 

واختتم: "يقربنا هذا الاتفاق من تحقيق رؤية لشرق أوسط أكثر أمانا وتكاملا وازدهارا يوفر المنافع لكافة شعوب المنطقة".

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