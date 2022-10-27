دولي

بوتين: الغرب يلعب لعبة "دموية قذرة" بشأن أوكرانيا

بوتين: الغرب يلعب لعبة "دموية قذرة" بشأن أوكرانيا
الرئيس بوتين
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بتوين، اليوم الخميس، اتهامات لدول الغرب بشأن علاقتها مع أوكرانيا التي تخوض حربًا معها منذ أشهر طويلة. 

وشدد الرئيس الروسي على أن الغرب يلعب لعبة "خطيرة ودموية وقذرة" بشأن أوكرانيا، لكن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتعين عليهم عاجلاً أم آجلاً إجراء محادثات مع موسكو.

وأضاف بوتين متحدثاً إلى منتدى فالداي للحوار الخميس أن "الغرب أعماه الاستعمار ويحاول ابتلاع بقية العالم"، وفق (رويترز).

كما حذر الغرب قائلاً: "من يبذر الريح يحصد زوبعة"، فيما أكد أن "الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ".

ولفت أيضاً إلى أن العالم يمر بنقطة تحول تاريخية هي الأخطر والأهم منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب ما نقله موقع (العربية).

كذلك أردف أن "الأزمة تطال الجميع الآن وليس هناك أي أوهام.. أمام البشرية طريقان، إما المضي قدماً نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معاً.

واتهم بوتين الغرب باستخدام العقوبات الاقتصادية "والثورات الملونة" سلاحاً لتحجيم خصومه لأنه لا يستطيع التنافس بشكل عادل مع القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لآسيا.

كما اعتبر أن الدول الغربية "تخلت عن أعراف" الشؤون الدولية من أجل الحفاظ على هيمنتها.

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