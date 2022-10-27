شؤون فلسطينية

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي أمجد شعار والقاضي هناء المشني حكماً بإدانة المتهم (ف،ن) عن تهمة الاتجار بالمخدرات.

وقالت المحكمة: إن "الحكم جاء سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني".

وتابعت: "عملا بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل القرار بقانون رقم 18 بشأن مكافحة المخدرات قررت المحكمة على المدان بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية".

وأكملت المحكمة: "كما وأن الحكم استناد إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابودواس، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله".

أخبار ذات صلة

خلال لقائه السفير الأردني.. مجدلاني: الأولوية بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية

خلال لقائه السفير الأردني.. مجدلاني: الأولوية بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية

&#34;الديمقراطية&#34;: ما ترتكبه إسرائيل بنابلس جريمة حرب ضد الإنسانية

"الديمقراطية": ما ترتكبه إسرائيل بنابلس جريمة حرب ضد الإنسانية

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل رقيب إسرائيلي قرب جنين

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل مقتل رقيب إسرائيلي قرب جنين

مقررة أممية: لا حل سياسي دون إزالة احتلال إسرائيل لفلسطين

مقررة أممية: لا حل سياسي دون إزالة احتلال إسرائيل لفلسطين

&#34;التميمي&#34; تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء الثانية عبر الاتصال

"التميمي" تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء الثانية عبر الاتصال

الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها بحجة التدريبات العسكرية في الأغوار

الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها بحجة التدريبات العسكرية في الأغوار

الشيخ صبري يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى لحمايته من خطط التهويد

الشيخ صبري يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى لحمايته من خطط التهويد

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التميمي&#34; تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء الثانية عبر الاتصال

"التميمي" تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء الثانية عبر الاتصال

الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها بحجة التدريبات العسكرية في الأغوار

الاحتلال يخطر بطرد عائلات من مساكنها بحجة التدريبات العسكرية في الأغوار

الشيخ صبري يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى لحمايته من خطط التهويد

الشيخ صبري يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى لحمايته من خطط التهويد

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

عدد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية تشارك في زيارة الى المملكة المتحدة

عدد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية تشارك في زيارة الى المملكة المتحدة

الدائرة القانونية في &#34;الديمقراطية&#34; تعلق على تقرير أمنستي: &#34;لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية

الدائرة القانونية في "الديمقراطية" تعلق على تقرير أمنستي: "لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية

رئيس دائرة شؤون المغتربين يدين جريمة الاحتلال في نابلس

رئيس دائرة شؤون المغتربين يدين جريمة الاحتلال في نابلس

منوعات

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

عربي

&#34;العسومي&#34; يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

"العسومي" يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

بالأسماء: العاهل الأردني يوافق على التشكيل الوزاري الجديد

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟

السفير الفرنسي الجديد يُسلم أوراق اعتماده في ليبيا

السفير الفرنسي الجديد يُسلم أوراق اعتماده في ليبيا