رام الله: الحكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتجارة المخدرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي أمجد شعار والقاضي هناء المشني حكماً بإدانة المتهم (ف،ن) عن تهمة الاتجار بالمخدرات.وقالت المحكمة: إن "الحكم جاء سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 والمعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالسجن المؤبد مدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني".وتابعت: "عملا بأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2020 بتعديل القرار بقانون رقم 18 بشأن مكافحة المخدرات قررت المحكمة على المدان بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من انتهاء العقوبة الأصلية".وأكملت المحكمة: "كما وأن الحكم استناد إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيل النيابة العامة الأستاذة رنا ابودواس، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله".