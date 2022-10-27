خلال لقائه السفير الأردني.. مجدلاني: الأولوية بإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني بمكتبه في مدينة رام الله صباح يوم الخميس، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين أ.عصام البدور.ورحّب مجدلاني بالسفير البدور متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته في بلده الثاني فلسطين، مثمناً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والحرص الدائم على التنسيق المشترك في كافة القضايا.وأشار مجدلاني خلال اللقاء لدور الأردن ملكا وحكومة وشعبا في الدفاع عن القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، وعن حقوق الشعب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية.وأطلع، السفير البدور على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، وما تشهده من تصعيد اسرائيلي خطير، واستهداف متواصل للمدن الفلسطينية، وعملية التهويد المستمرة للعاصمة القدس، والذي يهدف من خلالها الاحتلال لشطب حل الدولتين.وأكد، أنه في ظل الاحداث العالمية الكبرى، أن الاولوية تتمثل باعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية على الأجندة الدولية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وهذه دعوة للمجتمع الدولي للخروح عن حالة الصمت واتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد دولة الاحتلال.ومن جانبه، أشار السفير البدور للعلاقات الاخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، ودور المملكة في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ورفضها لكل الإجراءات الاحتلالية التي تنفذها في القدس.