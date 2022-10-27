مقتل ثلاثة متظاهرين عقب تجدد التظاهرات بإيران

قُتل ثلاثة أشخاص، عقب تجدد التظاهرات الغاضبة في غرب إيران، بحسب ما أعلنت منظمة هنكاو الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.



في المقابل، واجهت القوات الأمنية المتظاهرين بالرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بحسب ما أعلنت منظمة هنكاو الحقوقية غير الحكومية التي تتخذ من النرويج مقراً لها.



وأوضحت في تغريدة على (تويتر) أن من بين القتلى اـثلاثة "شاب كرديّ سقط بنيران مباشرة أصابته في الجبين".



كما أشارت إلى أن عملية إطلاق النار حصلت بعدما كان المعزّون بـ"مولودي"، يغادرون جنازته ويتجهون نحو مكتب المحافظ.



بدورها، أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات الأمن استخدمت الأسلحة النارية بشكل غير قانوني ضد الآلاف من المحتجين في مهاباد.



وكانت محافظة كردستان غرب البلاد شهدت بدورها أمس تظاهرات حاشدة، حيث توجه الآلاف سيراً على الأقدام إلى قبر الشابة أميني ببلدة سقز (مسقط رأسها) في ذكرى مرور 40 يوماً على وفاتها، على الرغم من تهديدات القوات الأمنية.



هذا وتجددت التظاهرات الغاضبة في غرب إيران، اليوم الخميس، بعد يوم عاصف عاشته المنطقة أمس في الذكرى الأربعين لمقتل الشابة مهسا أميني، وفق قناة (العربية).ونزل المئات إلى الشوارع في مدينة مهاباد في محافظة أذربيجيان شمال غرب البلاد، خلال تشييع متظاهر قتل أمس الأربعاء، فيما طوق غاضبون مخفراً للشرطة بالمدينة.وهتف بعض المحتجين "لا يجب أن نبكي شبابنا، يجب أن ننتقم لهم"، في إشارة إلى مقتل المتظاهر الشاب إسماعيل مولودي