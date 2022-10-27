نصرالله: ما قيل عن تطبيع لبنان مع إسرائيل تجنٍ

رام الله - دنيا الوطنتحدث حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، مساء يوم الخميس، حول اتفاق لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود بينهما، قائلًا إن "ملف الترسيم ليس معاهدة دولية ولا ينطوي على تطبيع مع إسرائيل التي تعترف أنها لم تحصل على أي ضمانات أمنية".وأفاد نصر الله بأن "وقائع توقيع ترسيم الحدود من ناحية الشكل تؤكد أن أي حديث عن التطبيع لا أساس له وهو تجنّ"، مضيفًا أن "الوثيقة التي سيحتفظ بها لبنان لا تحمل توقيعاً إسرائيلياً والمسؤولون في لبنان تصرفوا بدقة لعدم إعطاء شبهة تطبيع".وأضاف: "أعلن انتهاء كل التدابير الخاصة التي أعلنتها المقاومة بعدما استكملنا الوثائق المتعلقة بملف ترسيم الحدود"وشدد نصر الله أن "المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد"، متابعًا: ""تجربة ملف ترسيم الحدود كانت تجربة غنية ومهمة جداً على مستوى لبنان والمقاومة وتستحق التوقف عندها ملياً".