شؤون فلسطينية

الشيخ صبري يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى لحمايته من خطط التهويد

الشيخ صبري يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى لحمايته من خطط التهويد
رام الله - دنيا الوطن
دعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، اليوم الخميس، إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من مخططات التهويد.

وشدد صبري على أهمية الحشد والرباط في كل وقت وحين بالمسجد الأقصى، وذلك مع انطلاق دعوات جديدة للمشاركة الواسعة غداً الجمعة في حملة الفجر العظيم.

وذكر صبري أن اقتحامات المستوطنين للأقصى بشكل متكرر، هي استمرار لعدوان الاحتلال القديم المتجدد على المقدسات الإسلامية، مؤكداً أن حقنا النضالي والعقدي في الأقصى ثابت وقائم حتى يومنا هذا وحتى قيام الساعة.

وتابع خطيب الأقصى: "لا تنازل عن حقنا الشرعي في المسجد الأقصى"، مشيراً إلى أن جميع محاولات الاحتلال لتهويده ستبوء بالفشل أمام صمود ورباط الفلسطينيين.

وانطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك غداً الجمعة الموافق 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم.
وأكدت الدعوات على أهمية مشاركة أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل في صلاتي الفجر والجمعة، لنصرة مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومدينة القدس المحتلة التي تتعرض لمخططات تهويد متواصلة من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وقالت الدعوات: "يا حماة الأرض والمقدسات هبّوا نصرة للأقصى (..)، يا من قدمتم الغالي والنفيس نصرة لمسرى نبيكم ومدينتكم المقدسة، الأقصى ينتظر حشدكم ورباطكم في ساحاته".



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