عون: ترسيم الحدود مع إسرائيل لا يتناقض مع سياسة لبنان الخارجية

رام الله - دنيا الوطنأكّد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن مسألة ترسيم الحدود البحرية مع "إسرائيل" تقنية وليست لها أي أبعاد سياسية.وأشار في تغريدة له، اليوم الخميس، إلى أن الترسيم لا يحمل أي مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول، وفق قناة (الميادين).هذا وتسلّم الرئيس اللبناني، في وقت سابق اليوم، الرسالة الأميركية بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. وبعد موافقة لبنان على نص الوثيقة، أكّدت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على اتفاق الترسيم.وبعد ظهر اليوم الخميس، ترتقب إقامة مراسم في قاعدة الأمم المتحدة في بلدة رأس الناقورة الحدودية، بمشاركة فريق التفاوض الإسرائيلي ووفود من لبنان والولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة.