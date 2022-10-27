شؤون فلسطينية

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شارك حزب الشعب الفلسطيني في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا الذي تنظمه مجموعة "ابكو" في دورتها الثانية والعشرين، والتي تضم العديد من الاحزاب الشيوعية والعمالية على مستوى العالم، حيث تستمر أعماله الاجتماع الأممي لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الكوبية هافانا، وذلك ابتداء من صباح اليوم الخميس السابع والعشرون من أكتوبر الجاري.

وقد خصصت هذه الدورة لتأكيد التضامن مع كوبا شعبا وقيادة في مواجهة الحصار الظالم المفروض عليها منذ ما يقارب الستون عاماَ من قبل الولايات المتحدة الامريكية، وهو الحصار الذي بسببه عانى وما زال الشعب الكوبي من ويلات ومآسي هذا الحصار وتبعاته القاسية.

ويرأس وفد حزب الشعب لهذا المؤتمر، عضو المكتب السياسي للحزب نافذ غنيم، وبمشاركة سكرتير منظمة الحزب في كوبا محمد المصري.

وفي تصريح صحفي له قبيل بدأ جلسات المؤتمر، أشار غنيم إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يكتسي طابعاَ أممياَ، باعتباره تظاهرة دولية ضد الولايات المتحدة الامريكية وسياساتها العدوانية تجاه شعوب العالم الطامحة للتحرر والاستقلال والسيادة وتقرير مصيرها بما هي تراه مناسبا لها ولآفاق تطورها السياسي والاجتماعي والثقافي والتنموي.

وأضاف غنيم، يقول: إن مشاركة حزب الشعب في هذا الاجتماع الدولي، تأتي انسجاماَ مع سياسة الحزب ومبادئه وعلاقاته الأممية خاصة فيما يتعلق بدولة صديقة مثل كوبا التي وقفت على الدوام وما زالت إلى جانب قضية شعبنا الوطنية ونضاله العادل، وقدمت لشعبنا وثورته كل ما تستطيعه من امكانيات برغم ظروفها الاقتصادية الصعبة جدا.

كما أكد غنيم على إدانة حزب الشعب الفلسطيني لكل السياسات الأمريكية المعادية للشعوب، بما في ذلك ما يتعرض له الشعبين الفلسطيني والكوبي من ممارسات وجرائم بسبب تلك السياسات.

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