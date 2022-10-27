شؤون فلسطينية

عدد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية تشارك في زيارة الى المملكة المتحدة

عدد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية تشارك في زيارة الى المملكة المتحدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت القنصلية البريطانية العامة في القدس، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعالية في رام الله الأسبوع الماضي تحضيراً لارسال عشر شركات فلسطينية ناشئة تعنى بالتكنولوجيا إلى المملكة المتحدة ضمن برنامج "اكتشف المملكة المتحدة" Iktashef UK". حيث يهدف هذه البرنامج الى ربط هذه الشركات بأنظمة ريادة الأعمال البريطانية. "اكتشف المملكة المتحدة" هو برنامج مصمم لعدة أيام يهدف إلى انشاء وتسهيل الشراكات بين النظم التكنولوجية البريطانية والفلسطينية، كما يسعى الى تعزيز التشبيك والاستدامة في قطاع التكنولوجيا الفلسطيني.

خلال البرنامج الذي انطلق بداية الأسبوع الحالي، سيلتقي الوفد بمجموعة من الخبراء في المملكة المتحدة، مثل بعض المسؤولين في الحكومة البريطانية، والمستثمرين، والرياديين، وبعض الشخصيات من الجالية الفلسطينية، وغيرهم. وسيضم الوفد الشركات الفلسطينية التالية: Alma Health، Coachwhizz، Cystack، Fanera، Flowless، Gamiphy، Mena Alliances، Secretsville، Shadana Yoga، Veranda.

افتتح فراس نصر، مدير الابتكار في مركز التكنولوجيا الفلسطيني-البريطاني الفعالية بعرض تقديمي حول أهداف المركز التي تتمحور حول خلق الفرص للشركات التكنولوجيا الفلسطينية وتشجيع الشراكات بينها وبين نظيراتها البريطانية.

وخلال الفعالية، تحدثت القنصل البريطاني العام في القدس ديان كورنر: "يسعدني أن أرى بعض الشركات الفلسطينية تنضم إلى هذا الوفد، كما يسعدني ان أرى بداية التعاون والتشبيك بين مختلف الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات. نتطلع إلى لمس هذا التعاون بين الشركات البريطانية والفلسطينية بالوقت القريب، والذي سوف يعود بالفائدة على الجميع. هناك إمكانات ومواهب فلسطينية مذهلة، حيث انني على اطلاع على بعض قصص النجاح لشركات فلسطينية قامت بتطوير حلول تكنولوجية ريادية لشركات عالمية، بما في ذلك في المملكة المتحدة." وأضافت "نحن ندعم مركز التكنولوجيا البريطاني-الفلسطيني منذ البداية، وسنعمل على تطويره في المستقبل القريب وذلك لضمان إنشاء حاضنة لها تأثير إيجابي يعود بالفائدة على الشركات الفلسطينية والبريطانية."

من جهته أكد وزير الاقتصاد الوطني د. خالد العسيلي على ان جهود الوزارة مستمرة لتأسيس اقتصاد مبني على المعرفة والتكنولوجيا، انطلاقا من تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بصفته قطاع ريادي منتج وسريع النمو ويحقق قيمة مضافة عالية للاقتصاد. وأضاف "نشجع الشركات التكنولوجية الناشئة العاملة في هذا القطاع على الاندماج في اقتصاديات البلدان، وتتيح هذه الزيارة للشركات الفلسطينية الناشئة الفرصة للاطلاع على السوق البريطاني والتشبيك مع الشركات البريطانية النظيرة، علاوة على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في هذا المجال، وأحثهم على إنشاء الشراكات مع نظيرتها الدولية، حيث تمتلك فلسطين الكوادر البشرية المؤهلة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

و أشار الوزير إلى أهمية بناء الشراكات سواء في السوق البريطاني او استقطاب الاستثمارات إلى السوق الفلسطيني مؤكدا على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد لتحسين بيئة البدء بالأعمال والاستثمار في فلسطين، حيث تم إقرار قانون الشركات الذي اتاح التسجيل الالكتروني للشركات الأجنبية وتسهيل الاجراءات من خلال عملية التسجيل كفرع أو المساهمة في شركة محلية، إضافة إلى إزالة متطلب رأس المال، علاوة على تقديم الحوافز في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جهته أكد معالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. اسحق سدر على أهمية الشراكة وتبادل الخبرات مع دول العالم، مُشيدا بتجربة المملكة المتحدة في قطاع التكنولوجيا، الى جانب حرص وزارة الاتصالات على الاستفادة والتعلم وتبادل الخبرات والمعارف. و قال سدر :"وفي ظل هذا التطور العالمي أصبحت ريادة الأعمال التكنولوجية من أهم مجالات تنمية المجتمعات، والتي تنعكس على التنوع الاقتصادي السليم، حيث أن مفهوم ريادة الاعمال التكنولوجية يكتسب زخما كبيرا في الاوساط العالمية".

ومن الجدير ذكره أن مركز التكنولوجيا البريطاني-الفلسطيني جاء نتيجة مبادرة من القنصلية البريطانية العامة في القدس تم تنفيذها كجزء من برنامج تيسير التجارة ودعم الجمارك (تصدير) الممول من المملكة المتحدة.

أخبار ذات صلة

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

الدائرة القانونية في &#34;الديمقراطية&#34; تعلق على تقرير أمنستي: &#34;لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية

الدائرة القانونية في "الديمقراطية" تعلق على تقرير أمنستي: "لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية

&#34;مجلس الإفتاء&#34; يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدونها على شعبنا

"مجلس الإفتاء" يدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدونها على شعبنا

غزة: المباحث العامة تضبط مطلقاً للنار برفح وتصادر السلاح المُستخدم

غزة: المباحث العامة تضبط مطلقاً للنار برفح وتصادر السلاح المُستخدم

رئيس دائرة شؤون المغتربين يدين جريمة الاحتلال في نابلس

رئيس دائرة شؤون المغتربين يدين جريمة الاحتلال في نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: ما ترتكبه إسرائيل في نابلس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

"الديمقراطية": ما ترتكبه إسرائيل في نابلس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

البرغوثي وعريقات يلتقيان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

البرغوثي وعريقات يلتقيان رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: مخزون القمح والدقيق متوفر وطواقمنا تراقب الأسعار

"الاقتصاد" بغزة: مخزون القمح والدقيق متوفر وطواقمنا تراقب الأسعار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

حزب الشعب يشارك في المؤتمر الدولي للتضامن مع كوبا ويؤكد إدانته للسياسات الأمريكية المعادية للشعوب

عدد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية تشارك في زيارة الى المملكة المتحدة

عدد من شركات التكنولوجيا الفلسطينية تشارك في زيارة الى المملكة المتحدة

الدائرة القانونية في &#34;الديمقراطية&#34; تعلق على تقرير أمنستي: &#34;لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية

الدائرة القانونية في "الديمقراطية" تعلق على تقرير أمنستي: "لا يمكن المساواة بين الجلاد والضحية

رئيس دائرة شؤون المغتربين يدين جريمة الاحتلال في نابلس

رئيس دائرة شؤون المغتربين يدين جريمة الاحتلال في نابلس

&#34;الديمقراطية&#34;: ما ترتكبه إسرائيل في نابلس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

"الديمقراطية": ما ترتكبه إسرائيل في نابلس جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: مخزون القمح والدقيق متوفر وطواقمنا تراقب الأسعار

"الاقتصاد" بغزة: مخزون القمح والدقيق متوفر وطواقمنا تراقب الأسعار

اشتية يلتقي نظيره السنغافوري ويؤكد ضرورة وجود ضغط دولي للحفاظ على حل الدولتين

اشتية يلتقي نظيره السنغافوري ويؤكد ضرورة وجود ضغط دولي للحفاظ على حل الدولتين

اشتية يلتقي نظيره السنغافوري ويؤكد ضرورة وجود ضغط دولي للحفاظ على حل الدولتين

اشتية يلتقي نظيره السنغافوري ويؤكد ضرورة وجود ضغط دولي للحفاظ على حل الدولتين

منوعات

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي كويتي يتلقى تهديدات جادة من حسام حبيب

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل &#34;الغزالة رايقة&#34; بسبب أغنيته الأخيرة

شاهد: إعلامي شهير يهاجم طفل "الغزالة رايقة" بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

ما حقيقة وجود خلاف بين حمزة نمرة ومصطفى كامل؟

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

دانييلا رحمة تكشف حقيقة خطبتها من ناصيف زيتون

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد ماذا فعلت ملكة جمال لبنان بالمئة ألف دولار أميركي التي كسبتها

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: جومانا مراد تعلن عن شرائها ثلاث قطع من مجوهرات هند رستم

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: رضوى الشربيني تشن حملة هجوم واسعة على جمهور شيرين عبد الوهاب

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: شيرين عبد الوهاب تحذف حسام حبيب من (فيس بوك)

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: يسرا تكشف عن سبب عدم حضورها جنازة محامي مصري شهير

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

شاهد: تصريحات منة عرفة تثير ضجة بما ستفعله لو كانت رجل ليوم واحد

عربي

&#34;العسومي&#34; يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

"العسومي" يشيد بمبادرة ولي العهد السعودي بتأسيس صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار بخمس دول عربية

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟

هبوط تاريخي للجنيه مقابل الدولار.. كم وصل سعر الصرف؟

السفير الفرنسي الجديد يُسلم أوراق اعتماده في ليبيا

السفير الفرنسي الجديد يُسلم أوراق اعتماده في ليبيا

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل خامس

استقالة الحكومة الأردنية تمهيداً لتعديل خامس