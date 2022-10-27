جيش الاحتلال يقرر تجنيد نساء في سلاح المدرعات

رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، اليوم الخميس، تجنيد نساء في سلاح المدرعات عند الحدود، بعد تجربة امتدت سنتين.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن كوخافي اتخذ القرار بهذا الخصوص في نهاية اختبارات شملت فترة تأهيل مجندات وفترات خدمة عسكرية فعلية وبعد أن "استوفت المجندات كافة الغايات التي اختبرن بها".وستخدم المجندات لسلاح المدرعات في دبابات منتشرة عند حدود إسرائيل مع مصر بالأساس.وبحسب الجيش، فإنه في حال كانت هناك حاجة فإن المجندات ستخدمن عند الحدود مع لبنان وقطاع غزة.