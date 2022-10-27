شؤون فلسطينية

غزة: المباحث العامة تضبط مطلقاً للنار برفح وتصادر السلاح المُستخدم

غزة: المباحث العامة تضبط مطلقاً للنار برفح وتصادر السلاح المُستخدم
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت دائرة مباحث محافظة رفح، المدعو (خ خ)، وذلك لقيامه بإطلاق النار في الهواء وسط الأحياء السكنية، بمناسبة عودة أحد أقربائه من السفر.

وأوضحت المباحث العامة أنه تم التعرف على مُطلق النار بعد البحث والتحري، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار بمناسبة عودة شقيق زوجته من السفر ، وبدلالته تم ضبط مسدس المستخدم في إطلاق النار.

وعليه تمت إحالة ملف القضية والمسدس والمذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

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